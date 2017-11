Osse die vijftig jaar geleden een kindje uit het door oorlog geteisterde Biafra hielp blijkt al overleden te zijn

Deze Theo van de Wal woonde een halve eeuw terug in het toenmalige Bio kinderrevalidatiecentrum bij Arnhem. Koster was daar hoofdleidster, Theo was één van de twaalf kinderen in haar paviljoen. ,,Zijn ouders woonden in Oss, Theo ging de weekenden naar huis", aldus Koster. Twee andere kinderen in het paviljoen waren afkomstig uit het door oorlog geteisterde Biafra. Journaliste Marie Louise Schipper van de Volkskrant heeft daar recent een boek over geschreven, 'Goede bedoelingen'. Zij schrijft over alles wat er met en rond deze kinderen uit Biafra in Nederland gebeurde. Op 24 december zendt de VPRO daarover een programma uit.