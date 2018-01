Osse dievegge stal voor 'de kick'

'S­cream-over­val­ler' voortvluchtig na bedreigen Herpens echtpaar: 'Het gaat niet geweldig met ons'

16 januari HERPEN – De man die maandagavond een ouder echtpaar in hun huis in Herpen overviel en bedreigde met een vuurwapen, is nog altijd voortvluchtig. Hij heeft volgens de politie enkele elektronische spullen meegenomen. De bewoonster laat in een korte reactie weten dat het ‘niet geweldig met haar gaat’. Ze wil verder niet reageren. ,,Het zit nog flink tussen mijn oren.”