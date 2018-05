Osse festivals die nog gaan komen: van smartlappers tot rauwe hardstyle

Deskundige voorziet zeer langdurige tbs-behande­ling doodrijder Geffense Anouk Schuurmans

13:01 DEN BOSCH/GEFFEN - De Nijmegenaar die in de nieuwjaarsnacht van 2017 Anouk Schuurmans doodreed in Oss moet rekening houden met een zeer langdurige behandeling in een tbs-kliniek. Dat bleek dinsdag tijdens het hoger beroep dat Vincent B. had ingesteld tegen zijn veroordeling door de rechtbank.