Osse Halfvastenoptocht trekt bekijks met de hoogtepunten uit de regio

Klanten bedreigen taxichauffeur tijdens ritje met vuurwapen en stelen zijn auto in Haren

10 maart HAREN – Een taxichauffeur is vrijdagavond in Haren (bij Oss) onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn auto en zijn geld. De taxi, een grijskleurige Mercedes Benz, werd later die nacht teruggevonden in Ravenstein.