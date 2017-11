Osse jongens in het grote leger van Napoleon

OSS - Er zijn in Oss 404 mannen en vrouwen die op de een of ander manier als militair verzeild raakten in oorlogsgeweld. Afgelopen zondag kwam een aantal van hen bij elkaar om ervaringen te delen in het zogeheten veteranencafé dat ze organiseerden in Stadsherberg Wilhelmina.

Ze dienden in uiteenlopende missies: in Korea, Nederlands-Indië, Libanon, Bosnië, Irak, Afghanistan of Mali. Iedere generatie heeft zijn eigen veteranen maar vóór 1940 lag dat anders.

Nederlanders gingen nauwelijks ergens in den vreemde vechten. Eigen oorlogen hadden we niet, uitgezonderd die in onze koloniën, waar het ging om het beschermen van onze bezittingen en belangen.

Interesse in buitenlandse oorlogen was er daarentegen wel. Bijvoorbeeld bij de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Daarin steunden Oss en Brabant de katholieken die samen met generaal Franco tegen de 'gevaarlijke communisten' streden. Veel eerder, in 1604, midden in de Tachtigjarige Oorlog, bleken Ossenaren hevig geïnteresseerd in de afloop van de belegering van Oostende. Er werd zelfs een weddenschap afgesloten (inzet een koe van 25 gulden) die door de schepenen werd opgetekend in het Schepenboek.

Van daadwerkelijke betrokkenheid bij een oorlog was sprake in 1812 en 1813. Napoleon had soldaten nodig voor zijn veldtocht naar Rusland en riep duizenden dienstplichtigen op. Er kwam er 43 uit Oss, 84 uit de regio. Zij gingen met de Grande Armée (600.000 manschappen) ten onder. Slechts 20.000 keerden terug. De jongens uit Oss en omstreken werden nooit veteraan.

Dienstplichtigen in het leger van Napoleon kwamen uit Oss (43), Berghem (8), Lith (13) Lithoijen (6), Heesch (15), Geffen (9), Ravenstein (12), Oijen (6).