Osse Kermis legt vervangers vast voor afgehaakte attracties

De exploitant van attractie Pirates Adventure gaf afgelopen maand te kennen dat hij niet naar Oss komt. Er rees toen ook al twijfel over publiekstrekker XXL. ,,De kans was groot dat ook die uit zou gaan vallen. Daar wilden we niet op wachten", zegt Steinvoort. Hij en zijn collega's in het kermisteam deden hun best om vervangers te vinden en zien hun inzet beloond. De attracties Magic en Eclipse komen naar Oss.

,,De Magic is van de familie Löffelhardt", weet Steinvoort. ,,Het is een ronde attractie met gondels die ronddraaien. Mooie machine, mooie aankleiding." Over de Eclipse van de familie Korten zegt de kermismeester: ,,Dit is een combinatie van een schommel en een booster. Hij is hoog en gaat over de kop. Een prima vervanger van de XXL."