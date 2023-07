Osse raad slikt verlies en afgeslankt plan op plek belastingkantoor

Hoe ging het er (ongeveer) tijdens de Eerste Wereldoor­log aan toe in de loopgraven? Open dag

DEN BOSCH - Hoe kon het er tijdens de Eerste Wereldoorlog aan toegaan in de loopgraven. Dat wordt op 9 juli duidelijk tijdens een open dag die vanaf 10.00 tot 16.00 uur wordt gehouden in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog aan de Bossche Poeldonkweg 5. Entree: 6 euro per persoon.