Osse stalker blijft in cel na poging tot moord op zijn ex-partner

Jo en Kittie Ebbink kennen geheim van goed huwelijk

8:52 OSS - Het was in de bioscoop Odeon in Zutphen dat Jo en Kittie Ebbink-Kooreman hun eerste afspraakje genoten. Jo woonde toen ook in Zutphen, zijn echtgenote in Warnsveld. Ze moet lachen als ze terugdenkt aan wat haar toen aantrok in de man die zij sinds 9 juli al 60 jaar haar echtgenoot mag noemen. ,,Zijn blonde kopje!", zegt ze op guitige toon.