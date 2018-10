Osse voedselproducent Dalco komt deels in Engelse handen

OSS - Het Osse familiebedrijf Dalco Food, gespecialiseerd in vlees en vleesvervangers, komt voor vijftig procent in Engelse handen. Voedselverpakker Hilton Food uit Huntingdon maakte donderdagochtend bekend de helft van de aandelen over te nemen. Als de samenwerking goed bevalt, neemt Hilton in 2024 ook de rest van de aandelen over.