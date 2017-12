Osse vriendin van drugshandelaar verkocht valse merkkleding

Agenten kwamen het 'merkenbedrog' van de 34-jarige vrouw op het spoor tijdens een onderzoek naar de partner van de verdachte. Deze man zou betrokken zijn bij drugshandel. Ze namen na zijn arrestatie begin 2017 ook de Osse vrouw op de korrel; zij was eerder al eens veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Hun oog viel op de modezaak die zij in 2016 opende in Oss: de vrouw verkocht hier spullen van merken als 'Armani'. Jasjes en broeken die bij andere modezaken voor honderden euro's over de toonbank gingen, hingen bij haar voor minder dan 40 euro per stuk in de winkel.