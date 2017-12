Osse vrouw (20) rijdt onder invloed van drugs en zonder rijbewijs de sloot in

Ze was jarenlang verslaafd aan het narcosemiddel ketamine. Nadat ze in een kliniek was afgekickt, werd ze dakloos en trok ze in bij een Veghelse drugsdealer. Het OM verdenkt de vrouw van deelname aan de drugshandel. Het baseert zich daarbij op een aantal getuigenverklaringen.

'Nog twee joints per dag'

De vrouw zelf barstte in snikken uit toen rechter P. van Dellen wees op haar droevige jeugd: als elfjarige rookte ze al zeven tot acht joints per dag, ouders gescheiden, stiefvader overleden, al snel aan de harddrugs, daarna een zwervend bestaan. Ze gaf aan nu van de drugs af te zijn. ,,Alleen blow ik nog iedere dag. Een of twee joints. En daar wil ik ook niet mee stoppen." Een van de rechters adviseerde haar nog maar eens goed na te denken over haar druggebruik, omdat ze bezig is met het behalen van haar rijbewijs.