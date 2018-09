Osse vrouw blijft in tbs, maar krijgt wel meer vrijheid

Zelfstandig wonen

Ook de rechtbank komt in het vandaag gevelde vonnis tot die conclusie. De vrouw moet blijven wonen in de forensisch-psychiatrisch afdeling van Reinier van Arkel in Vught, maar aan de dwangverpleging komt een (voorwaardelijk) einde. Behalve proefverlof krijgt ze bovendien uitzicht op de kans om (onder begeleiding) zelfstandig te gaan wonen. Tegenover de rechtbank in Den Bosch verklaarde de Osse vrouw dat ze dankzij de behandeling veel 'steviger in haar schoenen' is komen te staan.