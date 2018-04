Osse WereldVrouwen gaan zingend, dichtend en vertellend de globe rond

Eigenaar Lunenburg bij PAUW over verbod rookruimtes: Het wordt oorlog met onze gasten

7 april LOOSBROEK – Eigenaar Rob Lunenburg van een van de grootste discotheken in Brabant verwacht dat het oorlog wordt met zijn gasten nu duidelijk is geworden dat de rookruimte in zijn uitgaanscentrum binnen twee jaar dicht moet. Dat zei hij vrijdagavond in actualiteitenprogramma PAUW. ,,Een discotheek met een rookverbod is al niet te handhaven, laat staan dat je de gasten geen alternatief meer kan bieden.”