Ossenaar (37) ontkent stalken en verspreiden foto’s nadat vriendin relatie verbrak

DEN BOSCH/OSS - Naaktfoto’s van zijn ex-vriendin, vergezeld door een tekst over ‘liegen en vreemdgaan’: een 37-jarige Ossenaar ontkent in alle toonaarden dat hij deze vorig jaar in zijn woonplaats verspreidde. ,,Ik heb die foto’s in haar bijzijn verwijderd. Ik heb ze nooit naar iemand anders gestuurd.”