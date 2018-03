Ossenaar de cel in na tegenwerken agenten

De Ossenaar werd betrapt toen hij een handdoek probeerde te stelen in een drogisterij. Hij verzette zich hevig toen agenten hem in de boeien probeerden te slaan, en schold hen uit voor ‘kurwa-politie’. Dat is half Pools voor ‘hoerenpolitie’. Ook spuugde hij een agent in het gezicht. Hij bleef maar om zich heen slaan en vernielde zo de politieauto en later een matras, dekens en een deur in zijn cel.