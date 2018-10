Ossenaar richt balletjespistool op 'scheldende' kinderen

PostNL stopt postbezor­ging met Stints in Breda en Best

1 oktober BREDA/BEST - PostNL haalt in totaal zes Stints van de weg in Breda en Best. De postbezorging gaat in plaats daarvan weer met de elektrische bakfiets of met dieselauto's, zo meldt een woordvoerder van het postbedrijf.