Ossenaar start petitie voor behoud kermisfeesten op Eikenboomgaard

De petitie is gestart door de 27-jarige Jeffrey de Haas uit Oss, naar eigen zeggen een vaste bezoeker van de kermisfeesten. ,,Feesten in het Osse centrum zouden misschien geen doorgang vinden doordat er bezwaar tegen aangetekend wordt", schrijft de initiatiefnemer op de website . ,,Horeca loopt hiermee omzet mis en bezoekers van de feesten zullen deze feesten niet hebben."

Vorige week maakte de rechtbank in Den Bosch gehakt van eerdere evenementenvergunningen van de gemeente Oss. De familie Henskens, die al jaren last heeft van grote feesten op de Eikenboomgaard, heeft daarmee een stevig wapen in handen om een stokje voor de kermisfeesten te steken. De advocaat van de familie heeft al aangekondigd sowieso bezwaar te maken tegen de aanstaande vergunning. Die wordt nog deze week verwacht.

De start van de petitie komt slechts een paar uur nadat horeca-ondernemers andere Ossenaren in deze krant opriepen in actie te komen. Pierre Vink: ,,Het is goed als we allemaal laten horen dat evenementen in de stad horen. Dat we daar met z’n allen trots op zijn.”