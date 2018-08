Ossenaar zegt vuurwapen te hebben en het in te willen leveren, politie lost schoten bij aanhouding

OSS’20 legt het in beker af tegen Noordwijk

18 augustus OSS’20 is uitgeschakeld in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg uit de derde divisie zondag verloor zaterdag in eigen huis na verlenging van VV Noordwijk: 2-4. Het stond na negentig minuten 2-2 op Sportpark de Rusheuvel in Oss.