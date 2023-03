Oud-militair met PTSS die kinderporno verzamelde in Schaijk hoeft niet naar de gevangenis

Man uit Oudheusden aangehou­den op vakantie­park in Lith, verdacht van ‘grootscha­li­ge drugshan­del’

OUDHEUSDEN/LITH - Een 37-jarige man uit Oudheusden is maandag aangehouden op een vakantiepark in Lith. De politie denkt dat hij zich in 2020 en 2021 heeft beziggehouden met ‘grootschalige handel in soft- en harddrugs’.