'Oud-Organezen' en buurt blij met open dag op Pivot Park

De nepworst van Unox heeft het niet makkelijk

6:48 De wereld van velen hangt van de neppigheid aan elkaar. We hebben de kijk-eens-wat-een-leuk-leven-ik-toch-heb-mensen op sociale media, maar we weten inmiddels allemaal dat het meeste nep is. In veel tuinen ligt nepgras en aan die nieuwe winterjas zit nepbont. Dan zijn er nog al die winkels waar je waardeloos nepspul kunt kopen waardoor je je achteraf genept voelt. Door Trump hebben we ook nepnieuws.