Oud-raadslid Berghem Sjaak van den Heuvel overleden

Als secretaris van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) sloot Van den Heuvel zich aan bij politieke partij Agrariërs Voor Berghem. In de periode 1986 tot 1990 zat hij in de raad, waar hij werd opgevolgd door Erik van der Burgt.

De partij veranderde in Zelfstandig Berghem, maar kon een herindeling met de gemeente Oss niet voorkomen. In 1994 sloot Van den Heuvel zich in Oss aan bij Voor De Gemeenschap (VDG). Voor die partij was de Berghemnaar enkele jaren commissielid.

Naamgenoot

Sjaak van den Heuvel heeft een naamgenoot in Berghem die namens het CDA wethouder was in de gemeente Berghem en raadslid in Oss. Die Sjaak van den Heuvel is voorzitter van seniorenvereniging De Herfstzon. Zijn zoon Marc van den Heuvel zit sindskort voor het CDA in de gemeenteraad van Oss.