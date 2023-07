Oud-raadslid en ‘man van de straat’ Albert Arends overleden

Van Geffen wacht met windpark veelkoppi­ge draak van een klus

OSS - Kees van Geffen is niet te benijden. Aan hem de komende maanden de taak om het grootste windpark van Oost-Brabant in veilige haven te loodsen. Terwijl de kade al in zicht is, doemen er steeds meer donkere wolken op.