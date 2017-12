Oudste inwoonster gemeente Oss viert 105e verjaardag

Dirkje Visser, juffrouw Visser zoals ze graag genoemd wordt, woont in een aanleunwoning bij zorgcentrum Maasland in Herpen. In haar prachtige gemeubileerde kamer, met bloementapijt en bijna koninklijke zetels met houtsnijwerk liet ze alles over zich heen komen. Dirkje Visser is nog helder van geest, maar sinds een paar weken komt ze niet meer buiten haar woning. Dat hoeft van haar niet meer zo.