Overlangel kan eindelijk vooruit met tijdelijk paviljoen voor verenigingen

Vrijwilligers hebben zich deze week gezet aan het opbouwen van het onderkomen, dat door Willy van der Loop wordt omschreven als 'een soort strandpaviljoen'. Op een houten vloer worden de houten wanden geplaatst die door spanten en het dak bij elkaar worden gehouden. Wanneer de eerste gebruikers er in kunnen, durft Van der Loop niet te zeggen. ,,Dat is helemaal afhankelijk van het aantal handjes dat we de komende tijd tot onze beschikking hebben. Om kosten te besparen werken we alleen met vrijwilligers."

Het paviljoen mag volgens vergunning tot 1 februari 2020 naast de kerk blijven staan. Van der Loop. ,,Door bezwaren uit de buurt hebben we een halfjaar vertraging opgelopen. De vergunning gold eigenlijk voor twee jaar." Het is de bedoeling dat Overlangel in 2020 een nieuw permanent 'dorpshuis' heeft. Het is op dit moment nog de vraag of dit op de plek van de afgebrande Petjesbar is of bij korfbalvereniging TOG.