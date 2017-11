Overlangel wil een noodcafé om afgebrande Petjesbar te vervangen, maar buren vrezen overlast

UPDATE DESO 5 mag zondag nog niet voetballen, maar krijgt hulp van KNVB om club te redden

30 november OSS - DESO 5 komt zondag niet in actie. De KNVB staat het nog niet toe dat het laatst overgebleven team van de Osse club een wedstrijd speelt. Wel blijft de voetbalbond met de leden van de vereniging in gesprek om DESO te redden van een ondergang. Het idee is dat de club, die in crisis verkeert na een vechtpartij in de kantine, er na de winterstop weer staat.