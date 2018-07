Overleg over cao-conflict pontjes levert nog geen resultaat op: '5 cent erbij en de veerman is weer blij'

,,Er is nog geen resultaat, vrijdag praten we verder", zegt John van den Akker van de Stichting Maasveren. Hij wil niet meer zeggen dan dat er 'iets van beweging' zit in de gesprekken. Inhoudelijk wil hij verder niets kwijt over de onderhandelingen. FNV Havens was dinsdag na afloop niet bereikbaar voor commentaar.

Meer loon

Beide partijen liggen al weken met elkaar overhoop over de cao van de schippers. De veermannen op de vijf pontjes over de Maas eisen, gesteund door FNV Havens, fors meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Stichting Maasveren, een non-profit organisiatie, heeft de schippers een salarisverhoging van 4,25 procent voorgelegd, uitgesmeerd over twee jaar. Daar bovenop konden de veermannen 500 euro cash krijgen.