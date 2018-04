Overval op Osse vleesfraudeur Willy Selten (48) en zijn vrouw, daders ervandoor met zijn Mercedes

Dassen met lef trekken woonwijken in

10:24 OSS - Dassen zoeken in het Land van Cuijk woonwijken en bedrijfsterreinen op nu het buitengebied voor deze dieren 'vol' begint te raken. In de regio's Oss en Uden/Veghel is dit nu nog niet het geval maar in de toekomst wel denkbaar. Dit meldt de Dassenwerkgroep Brabant.