Overvaller 88-jarige Ossenaar diep door het stof: 'Het was een laffe en laaghartige daad'

Sint Sebastiaan Gilde Oss strijkt neer met stralende openings­dag

22 april OSS - In Wijkpark De Strepen in Oss presenteert het Sint Sebastiaan Gilde zich zondag aan de buurt, waarvan sommige bewoners hen daar niet wilde hebben. Er is zelfgemaakte cake, koffie en een stralende zon. Hans Pennings: "Dat hebben we zo geregeld!"