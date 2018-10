Overweg in Molenstraat Oss drie dagen dicht

Inloop­avond over plan crematori­um aan Docfalaan Oss

11:12 OSS - De gemeente Oss houdt dinsdag 30 oktober een inloopbijeenkomst over de plannen voor een crematorium aan de Docfalaan in Oss. Tijdens de bijeenkomst worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd door initiatiefnemer Wim Muller, de architect en mensen van de gemeente. De inloopavond is in het gemeentehuis van 19.00 tot 21.00 uur.