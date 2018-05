Paard mishandeld aan benen in wei in Oss

Column Burgemees­ters en andere bestuur­ders: het zijn net mensen

17:12 Ma 14 mei: De schuimkraag was eerder vier vingers dik dan twee, maar ik gaf hem toch maar af aan de cafégast die het biertje besteld had. Quasi zelfverzekerd overhandigde ik hem het glas vloeibaar goud, want het was namelijk niet een type waaraan ik wilde laten merken dat ik mijn állereerste getapte biertje ever gruwelijk had verprutst.