Paard mishandeld in wei in Oss

Grad gaf de moed niet op voor Alda

11:27 OSS - Toen Grad Bouwens tientallen jaren geleden als knecht op de boerderij van zijn zwager in Oss werkte, zag hij Alda voor het eerst. Grad kreeg al snel een oogje op Alda, maar zij was in eerste instantie toch niet geïnteresseerd. Later kwam ze daarop terug, want op 1 mei 1958 trouwden ze.