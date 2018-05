Personeel Maasveren in actie: vandaag gratis overvaren, vrijdag geen overtochten

Video+foto's Code oranje zorgde vooral voor veel overlast in Hedel, Oss en Rijen

11:40 Dinsdag was het weer raak. Opnieuw was er een weeralarm afgekondigd door het KNMI en trokken de onweersbuien vooral over Midden -en West-Brabant. In het oosten van de provincie bleef het betrekkelijk droog. Maar onder andere in Oss, Hedel en Rijen kwam het in de avonduren met bakken uit de lucht vallen. Straten stonden blank en het water reikte tot aan de knieën.