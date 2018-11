Plan afgeschoten: Osse vuurwerkvandalen met nieuwjaar niet vastgezet

Maar daarin staat de partij alleen. Al was het maar omdat er in Oss geen gevallen bekend zijn van geweld tegen hulpverleners in de nieuwjaarsnacht. ,,Zwaar vuurwerk zorgt voor een heleboel problemen. Laat dat duidelijk zijn.”, reageert burgemeester Wobine Buijs. ,,Het zorgt voor schade aan het milieu en in de openbare ruimte. Een paar jaar geleden vonden we zelfs 300 kilo vuurwerk onder een babybedje. Maar geweld tegen hulpverleners is in mijn tijd nog nooit een onderwerp van gesprek geweest.”