Plan avontuurlijk wandelpad naar Elzeneindhuis Oss wint prijsvraag en krijgt 15.000 euro

OSS - Een wandelroute met allerlei kleine zijpaden waaraan speeltoestellen in het groen staan. Dat is het SlowPad dat bewoners en begeleiders van het Elzeneindhuis in de Osse Ruwaard samen met omwonenden en wijkraad willen aanleggen. Het plan won woensdagavond de gemeentelijke prijsvraag 'Praktisch alles groen' en daarmee een startkapitaal van 15.000 euro.

De initiatiefneemsters gilden het uit van vreugde, toen Renske Visser van IVN in Keent bekend maakte dat zij aan de haal gaan met de vetste kluif. ,,Wat ons met name aansprak is dat dit plan nu al voor nieuwe verbindingen in de wijk zorgt. Er is zelfs al gesproken met een buurtbewoner die praktische bezwaren tegen het plan had en die na een wijziging aan boord is gekomen", sprak Visser namens de driekoppige jury.

Gertruud Verbruggen van de wijkraad Ruwaard toont op een tekening hoe het SlowPad eruit komt te zien. ,,Dit was vroeger de wandelroute van de Potgieterstraat naar de Elzeneindschool. Er is volop ruimte om onderweg leuke paadjes te maken, bijvoorbeeld door een wilgentunnel of langs een watertafel. Natuurlijk wordt de hele route rolstoel-toegankelijk. Met deze vijftienduizend euro kunnen we een serieus begin maken."