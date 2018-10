Plannen met Walkwartier Oss zien in november het licht

Bij de dorpspomp De stad komt wel heel erg dichtbij

9:08 OSS - A l dertig jaar struint hij hier rond. Met hond. Vroeger met jachtgeweer. Berghemnaar Arno van der Sloot (52) kent deze nét geopende Spaander Straatsche Akkers dan ook vooral als 't Reut: ,,Vroeger heette het inmiddels verharde záándpèdje zo. En was de rest eromheen puur natuur. Met volop wild: je kon prima op fazanten en konijnen jagen. Maar ik moet zeggen: dit wandelgebied is echt heel mooi geworden. Is er in ieder geval nog íets over van wat de gemeente Oss ons als buffer heeft beloofd."