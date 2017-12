Plofkraken rondom Oss dreunen nog altijd na

In maart blazen criminelen de automaat uit een bedrijfsverzamelgebouw in Vinkel. Eind mei is de flappentap op het Dorpsplein in Geffen aan de beurt. In juli volgt de kraak in Heesch, een week later de Rabo-automaat in winkelcentrum De Ruwert in Oss. De geweldsexplosie heeft grote gevolgen en niet alleen voor de direct betrokkenen. Op veel plaatsen wordt de geldautomaat in reactie op de kraken verplaatst. Op andere plekken verdwijnt die helemaal. Zo haalt de SNS zijn enige geldmachine uit Oss weg, ABN laat die aan de Osse Burgwal uit voorzorg verwijderen. Nistelrode krijgt zelfs een heuse pinbox: een losstaand gebouwtje aan de Parkstraat waar geld uit de muur komt.

Verder besluit Rabobank Oss-Bernheze, met 32 pinautomaten met afstand het best vertegenwoordigd in de regio, als reactie op de kraak in Geffen een groot deel van de geldmachines ’s nachts af te sluiten. Iets dat nog steeds op verschillende plaatsen gebeurt. ,,Bij de overige geldautomaten hebben we andere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen”, zegt Roos Eerhart van de Rabobank. ,,Je zult begrijpen dat wij hier in het kader van veiligheid geen details over geven.” Opvallend genoeg is geen enkele locatie van de Rabobank Uden/Veghel afgelopen jaar getroffen door een kraak. In het gebied zijn dan ook geen maatregelen afgekondigd.

Nu is het stil