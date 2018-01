Poetsbende actief in Oss: oplichters zeggen kliko te willen schoonmaken

Janneke Verbruggen omarmt haar bijzondere, zeer duurzame woning in Oss: 'Meter komt niet voorbij de nul'

16:46 OSS - Een spreuk van Loesje siert haar voordeur in de Potgieterstraat: 'Geen reclame, we hebben alles al'. Dat merk je meteen als je de woning binnenstapt van Janneke Verbruggen (33) uit Oss. Haar huis is sfeervol ingericht en voelt als een warme jas. Daar hoeft niets meer aan gedaan te worden. Het is een bijzonder huis, want het stond een jaar lang in de spotlights van de gemeente. Het was de eerste woning in Oss die gerenoveerd is tot een energieneutraal huis. Het gemeentelijk experiment is gelukt: ,,De meter is niet voorbij de nul gekomen", stelt Janneke Verbruggen tevreden vast.