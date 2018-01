Politie brengt beelden van doorrijder Oss naar buiten

Apenkooien voor volwassenen nog geen succes, volgend jaar beter?

3 januari Woe 3 jan: ‘De vloer is lava’ is zo 2017. In 2018 gaan we gewoon weer écht apenkooien. Want dat is pas echt voetjes van de vloer. Toch viel de opkomst voor het eerste kampioenschap apenkooien in Oss een beetje tegen. ,,Eerlijk is eerlijk, hier was meer uit te halen.”