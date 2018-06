Politie klimt op brommer van drugsdealer bij achtervolging in Oss

De man reed op een snorfiets op de Berghemseweg. De politie vertrouwde het niet helemaal en hield de man aan. Bij de controle bleek dat hij harddrugs bij zich had, dat genoeg was om mee te dealen. Toen de agenten hem hiermee confronteerden, rukte de man zich los en rende weg.

Bij de vlucht leegde hij zijn zakken, waardoor zakjes cocaïne in de berm belandden. Een van de agenten pakten de snorfiets van de dealer om hem te achtervolgen. Hij kon hem na 150 meter alsnog staande houden.

De man is in verzekering gesteld. In de woning van de man werd onder leiding van de rechter commissaris een huiszoeking uitgevoerd. De recherche onderzoekt verder deze zaak.