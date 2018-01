Politie onderzoekt kapot raam na brand in tapijtwinkel in Oss

Osse politiek uiterst sceptisch over ict-sa­men­wer­king met Landerd, Bernheze en Uden

12 januari OSS - ,,We worden een fuik in gedreven, waaruit we niet terug kunnen", stelde de een. ,,Andere opties moeten op zijn minst ook bekeken worden", stelde een ander. De Osse politieke partijen lopen niet bepaald te juichen bij het voorstel om een nieuwe samenwerking aan te gaan met Landerd, Bernheze en Uden voor een gezamenlijke ict-organisatie.