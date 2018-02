Politie slaat dubbelslag in Oss: hennepkwekerij én kilo amfetamine in woning

SP Oss presenteert ver­kie­zings­pro­gram­ma: gemeentelijke thuiszorg en energiebedrijf

12:01 OSS - Er moet in Oss een gemeentelijke thuiszorgorganisatie worden opgericht ter vervanging van de commerciële zorgaanbieders. Dat is een van de punten waarmee de SP de strijd om de kiezersgunst in Oss aangaat. ,,We willen af van de marktwerking in de zorg, met hoge overheadkosten en managementlagen. Geld voor de zorg moet weer echt aan de zorg worden besteed."