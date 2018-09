Politie treft diverse wapens aan in Osse woning

Heksen­jacht Oss is 'ernstig' en 'uniek', ook VDL veroor­deelt medewerker na 'grap'

17:04 OSS/EINDHOVEN - De heksenjacht op Facebook-gebruikers die grappen maakten over het spoordrama in Oss is niet uniek, maar de enorme schaal waarop het gebeurt wel. ,,Dat zóveel mensen politieagentje spelen en zelf ook actie ondernemen, dat heb ik niet vaak gezien. Een ernstige zaak", zegt social media-expert Diederik Broekhuizen tegen het Brabants Dagblad.