Politie trekt melding na over met luchtbuks beschoten puppy in Oss

VIDEO Explosief ontploft bij café 't Berghje in Oss, knal op veel plaatsen te horen

13:32 OSS - Bij café 't Berghje aan de Berghemseweg in Oss is dinsdagnacht een ontploffing geweest. Waarschijnlijk gaat het om een explosief. Niemand raakte gewond. Komende vrijdag zou bij de kroeg een groot kermisfeest moeten losbarsten. Het is nog niet duidelijk of dat door kan gaan.