Politie valt woning Oss binnen voor vuurwapens maar treft drugs aan

Winkel­nieuws: Buitenge­woon Eigenaar­dig ademt Pippi Langkous

16:45 Do 26 apr: Het is precies twee weken geleden dat Buitengewoon Eigenaardig haar deuren opende in de Kerkstraat. Of het kwartje bij winkelend publiek al is gevallen dat het om een dagbesteding gaat waarbij zo’n beetje alles te koop is, is nog de vraag. Hoe dan ook: Pieter, ook wel bekend als oud-gastheer van restaurant Buitengewoon – het pand is van zijn ouders – geeft je graag een rondleiding en legt het met een beetje hulp wel uit.