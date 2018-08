Politie zwijgt over aanslag op café Oss

De politie kan of wil niet zeggen wat ze weet over de dader en diens motief, of over het gebruikte explosief. Het is ook onbekend of de politie iets heeft aan de beelden van de bewakingscamera's van 't Berghje, en of de aanslag misschien iets te maken heeft met eerdere incidenten zoals de vele autobranden in Oss dit jaar.