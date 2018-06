Ponten dinsdag tijdje gestremd

Rechter steekt stokje voor snelle sluiting van woonwagen in Oss na cocaïnehan­del

11:31 OSS - De sluiting van een woonwagen op de Brasem in Oss is voorlopig van de baan. De voorzieningenrechter vindt de gezondheid van de bewoonster van de wagen zwaarder wegen dan het belang van burgemeester Wobine Buijs. Zij wil de woonwagen zo snel mogelijk voor drie maanden sluiten omdat daar cocaïne is gedeald door de zoon van de bewoonster.