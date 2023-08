‘Producent Stint kan zich voor de rechter niet verschuilen achter stempeltje van de overheid’

Eerste LHBTIQA+-bijeen­komst in Nistelrode

NISTELRODE - De regionale maatschappelijke dienstverlener ONS Welzijn houdt dinsdag 5 september de eerste LHBTIQA+-bijeenkomst in Nistelrode. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in activiteiten of contacten met anderen uit de LHBTIQA+community.