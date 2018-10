Provincie maant bedrijf achter mestfabriek Oss tot haast

De gemeenteraad van Oss heeft op 20 september een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de bedrijventerreinen. Voortaan zijn mestverwerkers uitgesloten van vestiging. De provincie wil juist dat dit soort installaties zich op bedrijventerreinen als de Elzenburg in Oss vestigen. Maar omdat OOC en boerencoöperatie MACE treuzelen met het indienen van een een aangepast plan, heeft de provincie niets in handen om de gemeente te dwingen.

Woensdag openbaarden Gedeputeerde Staten een brief die aan OOC is geschreven. 'Indien wij niet beschikken over een volledig toereikende aanmeldnotitie, kunnen wij op voorhand belangrijke nadelige milieugevolgen niet uitsluiten, zodat we niet anders kunnen dan besluiten dat een mer moet worden opgesteld.' OOC en MACE hebben steeds aangegeven dat zij geen heil zien in een uitgebreide mer-procedure, waarmee alle effecten voor de omgeving uitgebreid in beeld worden gebracht.