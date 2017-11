Provincietop woest om blunder met Osse mestfabriek

De Raad van State verklaarde deze week het hoger beroep van de provincie Noord-Brabant, inzake de mogelijke vestiging van een mestverwerkingsfabriek in Oss, niet-ontvankelijk. Een ogenschijnlijk simpele fout is de reden. De ambtenaar die het hoger beroep zou voeren namens het provinciebestuur, had verzuimd hiervoor een schriftelijke machtiging te regelen. Ondanks dat de Raad van State hem hier nog op gewezen had in een aangetekende brief.