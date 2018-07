PSV en Olympiakos vol lof over grasmat UDI'19

,,Ze zijn vol lof over de grasmat. Die ligt er ook puik bij, net zoals de rest van ons hoofdveld", stelt Willy Verwegen trots. Vlak voordat het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Kamhuis klinkt veegt het UDI'19-bestuurslid het zweet van het voorhoofd. ,,Voor mij zit het werk er nu na vier intensieve weken op. Dat koele glaaske bier moet echter wachten tot alles achter de rug is. Maar dan sta ik ook als eerste aan de bar", lacht hij.

'Goeie schik'

Samen met zo'n zestig vrijwilligers van de Udense voetbalclub is Verwegen in touw om alles op deze zwoele zomeravond in goede banen te begeleiden. ,,We zijn met zo'n vijftien man al een week of twee bezig om het veld er top uit te laten zien", vertelt Jan van den Boogaard, die vanavond ook als parkeerwacht fungeert. ,,We doen het hier samen en hebben daarbij goeie schik. Het loopt hartstikke vol. Daar doe je het toch allemaal voor."